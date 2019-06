Eine Ein-Dollar-Note. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vor einer Wirtschaftskonferenz in Bahrain haben die USA einen Plan für Milliardeninvestitionen zugunsten der Palästinenser vorgestellt. Das Papier mit dem Titel "Frieden zu Wohlstand" sieht Investitionen in Höhe von 50 Milliarden in den kommenden zehn Jahren vor.



Damit soll das Bruttosozialprodukt der Palästinenser verdoppelt und die Armutsrate halbiert werden. Woher das Geld kommen soll, bleibt offen. Die Initiative ist Teil des unveröffentlichten Nahost-Friedensplans von US-Präsident Trump.