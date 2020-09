Ein wegen Corona-Verdachts gestoppter Zug.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Ein Coronavirus-Fehlalarm hat am Sonntag den Zugverkehr zwischen Italien und Österreich stundenlang lahmgelegt. Zwei Eurocitys von Venedig nach München wurden von den österreichischen Behörden am Brenner gestoppt. In einem Zug waren zwei deutsche Frauen, die Fieber und starken Husten hatten. Sie wurden aber laut österreichischem Innenministerium in Verona negativ getestet.



Vor der Weiterfahrt wurden die rund 500 Passagiere in einem der Züge zusammengesetzt. Am Montagmorgen erreichte dieser dann den Hauptbahnhof in München.