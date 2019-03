Ein Autofahrer ist im Hochsauerlandkreis durch Sturm "Eberhard" ums Leben gekommen. Ein entwurzelter Baum stürzte während der Fahrt auf das Auto des Mannes - für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei mit.



Für zahlreiche Bahnreisende schwand derweil die letzte Hoffnung, trotz des Sturms noch an ihr Ziel zu kommen. Die Bahn will den Zugverkehr bei S-Bahnen und im Regionalverkehr in NRW heute nicht wieder aufnehmen. Auch im Fernverkehr seien lediglich einzelne Fahrten möglich.