Der Fahrplan zwischen Hamburg und Sylt wird nicht eingehalten. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Reisende von und nach Sylt brauchen derzeit viel Geduld. Wegen beschädigter Schienen kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen, wie die Bahn mitteilte. Heute fallen neun Regionalexpress-Züge aus, am Sonntag zehn. Betroffen sind auch die Autozüge.



Zwischen Bredstedt und Morsum auf Sylt sind die Züge an mehreren Stellen gezwungen, das Tempo auf maximal 20 km/h zu drosseln. Die Behinderungen dauern über das Wochenende hinaus an.