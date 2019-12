Die Streiks in Frankreich gehen an Weihnachten weiter: Ein Appell von Präsident Emmanuel Macron an die Gewerkschaften für eine Pause an den Feiertagen verhallte ungehört. Der Bahnverkehr war erneut massiv gestört, auch für die Weihnachtstage war keine entscheidende Besserung zu erwarten.



Der Bahnverkehr und der Pariser Nahverkehr blieben auch an Heiligabend "stark eingeschränkt", teilten die Gesellschaften SNCF und RATP mit. Es sollen nur zwei von fünf TGV-Schnellzügen sowie zwei von fünf Vorortzügen fahren.