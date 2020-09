Heiko Maas traf Außenministerkollegen in Paris.

Die Bundesregierung will Klarheit haben, ob der Irak auf einen Abzug aller ausländischen Soldaten dringt. Diesen Schritt hatte das Parlament des Landes nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad gefordert. Außenminister Heiko Maas (SPD) trifft dafür in Amman seinen jordanischen Kollegen Aiman Safadi.



Am Sonntag sprach Maas in Paris zudem mit seinen französischen und britischen Kollegen Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab sowie dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über das Iran-Atomabkommen.