Politbarometer - Entwicklung der EU: Für die Mitgliedstaaten wäre mir am liebsten ... Quelle: ZDF

Im aktuellen ZDF-Politbarometer sind 59 Prozent der Befragten der Ansicht, dass sich die Mitgliedsstaaten der EU künftig enger zusammenschließen sollten. 24 Prozent sprechen sich für mehr Eigenständigkeit der einzelnen Länder aus und 13 Prozent wollen hier keine großen Änderungen.



In einer Reihe von EU-Ländern gibt es zurzeit eher nationalistisch orientierte Regierungen. Für 58 Prozent erwächst daraus eine große Gefahr für den Zusammenhalt in der EU, 37 Prozent sehen das nicht so.