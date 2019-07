Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Die von der SPD kritisierte Nominierung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als EU-Kommissionspräsidentin bringt die Große Koalition nach Einschätzung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht in Gefahr. Aus Sicht der Union werde es nicht zum Bruch kommen, sagte sie am Rande des Unternehmertags NRW in Düsseldorf.



Kramp Karrenbauer bekräftigte, dass sie im Fall einer Kabinettsumbildung nicht Ministerin werden wolle. "An dieser Position hat sich nichts geändert."