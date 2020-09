Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

In der Debatte um Reformen in der katholischen Kirche hat sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Öffnung der Kirche für Frauen und ein Ende der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester ausgesprochen.



"Ich wünsche mir viel mehr Frauen in der Kirche und als ersten Schritt die Zulassung von Frauen als Diakonin. Und ich bin für die Aufhebung des Zölibats", sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Ein Ende des Pflichtzölibats könnte die Kirche attraktiver machen, sagte die Katholikin.