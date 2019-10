Am weitesten Verbreitet sind Ölheizungen in Bayern entlang der tschechischen Grenze, in Nordhessen und in der Region Trier – dort werden 55,7 Prozent der Heizungen mit Öl betrieben. Ölheizungen seien vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern an Stadträndern und in ländlichen Regionen zu finden, betont das industrienahe IWO. "Sie stehen vor allen in Gebieten ohne Anbindung an Gas- oder Fernwärmeleitungen." Besitzer haben darum oft nicht die freie Wahl, welche Heizungsart sie gerne einbauen möchten. Heizungshersteller Bosch Thermodynamik sieht darum Hybridheizungen als "eine Lösung für bezahlbaren Wohnraum im ländlichen Raum – auch in schwach gedämmten Bestandsgebäuden".