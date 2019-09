Diese Form der Urlaubsorganisation sei beliebt und in ihrem Anteil stabil, sagt Michael Lohmann, der als Geschäftsführer des Kieler Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa diese Studie erstellt. Es gebe dabei regionale Unterschiede: So sind vier Fünftel der Reisen, die in Länder rund ums Mittelmeer gehen, Pauschalreisen. "Es ist viel einfacher, die Leistungen vom Reiseveranstalter zu kaufen, eine Mallorca-Reise zum Beispiel für zwei Wochen im Sommer, da hat der Veranstalter alles vorgebucht, ausgesucht, und bekommt günstigere Preise, als wenn man direkt bucht."