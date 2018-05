Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Präsident Xi Jinping. Quelle: Soeren Stache/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei ihrem China-Besuch mit der dortigen Regierung über Wege zum Erhalt des Atomabkommens mit Iran reden. Auch Peking will nach dem einseitigen Ausstieg der USA an dem Abkommen festhalten.



Das könne angesichts von Chinas Wirtschaftskraft dazu beitragen, dass der Wirtschaftsaustausch mit Iran erhalten bleibe und weiter gefördert werde, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Iran befürchtet, einen Großteil der wirtschaftlichen Vorteile zu verlieren.