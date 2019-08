CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf Wahlkampf-Tour.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat zur Bewältigung des Strukturwandels in der Kohleregion Lausitz Sympathien für die Idee einer Sonderwirtschaftszone geäußert. "Und diese Sonderwirtschaftszonen oder wie auch immer man das nennt, das braucht man für die Zukunft", sagte die Verteidigungsministerin bei einem Wahlkampfauftritt in Weißwasser in der Oberlausitz.



In besonders vom Braunkohleausstieg betroffenen Gebieten wie Weißwasser hält sie schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren für sinnvoll.