SPD-Bildungspolitiker Hubertus Heil freute sich, dass das Kooperationsverbot nun aufgehoben werden solle: Der Bund könne künftig gezielt in Schulen investieren, etwa in den Ausbau von Ganztagsschulen und digitale Bildung. Spaenle stellt richtig: "Schule bleibt in der Zuständigkeit der Länder, das ist nicht einen Millimeter verhandelbar." Sämtliche Inhalte blieben Ländersache. Doch will eine neue GroKo schon mehr Bundesgeld für die Schulen fließen lassen - und ein Wort im Grundgesetz streichen. Bisher darf der Bund den Ländern Finanzhilfen für die Bildungsinfrastruktur der "finanzschwachen" Gemeinden geben. Diese Einschränkung soll fallen, Bundesmittel also für alle Kommunen lockergemacht werden können.