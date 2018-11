Söder will mit der CSU verstärkt um Frauen werben. Archivbild

Die CSU muss sich aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bemühen, attraktiver für Frauen zu werden. "Wir wollen signalisieren, dass wir als CSU eine bessere Präsenz der Frauen wollen", sagte der CSU-Politiker den "Nürnberger Nachrichten".



"Wir haben bei den Wahlen Frauen zwischen 25 und 40 Jahren zu wenig erreicht", gestand Söder ein. Zu Überlegungen in der CSU, die Delegierten zu quotieren, sagte Söder: "Wir müssen in der CSU überlegen, was sinnvoll ist."