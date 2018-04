Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Quelle: Christian Charisius/dpa

Angesichts der weiter steigenden Lebenserwartung fordern der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski und sein Wiener Kollege Peter Zellmann den Abschied von der Altersgrenze. In ihrer Zukunftsstudie "Du hast fünf Leben!" plädieren sie dafür, sich in jeder Phase des Lebens neuen Herausforderungen zu stellen.



Beruf und Ausbildung seien für die Menschen weit weniger wichtig als Gesundheit, Familie und Freunde. Die Autoren berufen sich dabei auf repräsentative Umfragen in beiden Ländern.