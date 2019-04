Horst Seehofer (Mitte) spricht in Bernburg.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit einer Reise durch Deutschland die Sorgen und Zukunftsideen im Land kennenlernen. Beim Start im sachsen-anhaltischen Bernburg hat Seehofer davor gewarnt, strukturschwache Regionen für ihre Probleme verantwortlich zu machen.



"Es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer den Eindruck in der Öffentlichkeit vermitteln: Ja, die sind ja selber Schuld", so Seehofer. Der Minister plant, binnen eines Jahres alle 16 Bundesländer zu besuchen.