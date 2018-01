Toyota-Chef Akio Toyoda stellt in Las Vegas "e-Palette" vor. Quelle: Andrej Sokolow/dpa

Toyota will die Zukunft der Mobilität mit einem autonomen Mehrzweck-Fahrzeug mitprägen. Der japanische Autobauer stellte auf der Technik-Messe CES in Las Vegas das Konzept "e-Palette" vor, eine Art mobilen autonomen Raum in der Größe eines Lieferwagens.



Das Fahrzeug könne beliebig eingesetzt werden: als Transporter, Büro, Arztpraxis, Spielhalle oder Minibus, sagte Firmenchef Akio Toyoda. Auf die Straße kommen sollen die Fahrzeuge zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.