Die meisten Deutschen stehen Elektro-Tretrollern eher skeptisch gegenüber. In einer YouGov-Umfrage gaben 57 Prozent der Befragten an, die Zulassung der Gefährte auf Radwegen "schlecht" oder "mittelmäßig" zu finden. 38 Prozent antworteten mit "gut", "sehr gut" oder "ausgezeichnet".



Noch klarer waren die Aussagen bei der Frage, ob man sich in nächster Zeit einen E-Roller anschaffen möchte. 77 Prozent wollten dies "bestimmt nicht" oder "wahrscheinlich nicht" tun.