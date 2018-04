Karlsruhe will heute ein Urteil zum Numerus clausus verkünden. Quelle: Uli Deck/dpa

Das Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen im Fach Humanmedizin ist zum Teil nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe. Die Regelung müsse bis zum 31.12.2019 geändert werden.



Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte in Karlsruhe zwei Fälle von Bewerbern vorgelegt, die keinen Studienplatz bekommen hatten. Es geht um das Grundrecht der freien Wahl der Ausbildungsstätte und den Gleichheitsgrundsatz.