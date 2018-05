In den USA wurde eine Gentherapie gegen Erblindung zugelassen. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Erstmals ist in den USA eine Gentherapie gegen eine bestimmte Form der Erblindung zugelassen worden. Mit der Therapie könne ein erblicher, durch eine Genmutation ausgelöster Verlust des Sehvermögens behandelt werden, der in Erblindung enden kann, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit.



Die neue Therapie bezeichnete FDA-Chef Scott Gottlieb als "Meilenstein". Gentherapie könne zur Heilung von vielen der schlimmsten und hartnäckigsten Krankheiten führen, so Gottlieb weiter.