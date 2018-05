Die EU-Staaten sollen über die Lizenz von Glyphosat abstimmen. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat beschäftigt heute erneut die EU-Mitgliedstaaten. In einem Vermittlungsverfahren geht es abermals um die Verlängerung der Lizenz, die Mitte Dezember ausläuft. Gibt es keine Einigung, könnte die EU-Kommission nach eigenem Ermessen entscheiden.



Glyphosat ist ein sehr wirksames Unkrautgift und wird weltweit in großen Mengen in der Landwirtschaft eingesetzt. Einige Wissenschaftler sehen jedoch ein Krebsrisiko.