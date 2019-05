E-Tretroller in Deutschland sind bald erlaubt. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Elektro-Tretroller werden in Deutschland voraussichtlich im Juni zugelassen. Die Bundesregierung machte endgültig den Weg frei. Das Kabinett beschloss eine entsprechende Verordnung.



Der Bundesrat hatte Änderungen an den Plänen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen - diese wurden nun in die Verordnung übernommen. Die Länderkammer hatte Sicherheitsregeln geändert. Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen. Gehwege bleiben für die neuen Gefährte tabu.