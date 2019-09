Elektroauto an einer Ladestation in Stuttgart. Archivbild

Quelle: Edith Geuppert/dpa

Nur ein Drittel der reinen E-Autos in Deutschland ist in Großstädten zugelassen. Von 83.200 Pkw mit ausschließlich elektrischem Antrieb hatten die Halter von 27.800 Wagen ihre Adresse in rund 80 Großstädten ab 100.000 Einwohnern - und 55.400 im sonstigen Bundesgebiet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.



"Hauptstadt" der reinen Stromer ist den Bestandsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts zufolge München mit 3.122 E-Pkw (Stand: 1. Januar 2019).