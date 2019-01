Ein "Bufdi" in einem Seniorenheim. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Das Interesse am Bundesfreiwilligendienst bleibt hoch: Im vergangenen Jahr leisteten durchschnittlich 41.190 "Bufdis" einen solchen Freiwilligendienst ab. Das entspricht nahezu den Zahlen in den Jahren zuvor, geht aus Statistiken des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hervor.



Der Dienst in sozialen, kulturellen oder Bildungseinrichtungen dauert in der Regel ein Jahr und wird mit einem "Taschengeld" von maximal 390 Euro pro Monat vergütet.