Auch Bosch lieferte Autoteile mit zu hohem Bleigehalt. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Auch der Zulieferer Bosch hat in Elektroteile für Autos Komponenten mit einem zu hohen Bleigehalt eingebaut. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte in Stuttgart einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag".



Bosch sei "vor einigen Wochen" auf den Sachverhalt aufmerksam geworden, sagte er der dpa. Die Auslieferung potenziell betroffener Produkte sei daraufhin gestoppt worden. Zur Zahl und genauen Art der Produkte machte der Sprecher keine Angaben.