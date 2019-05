Die Renten sollen Mitte des Jahres steigen. Archivbild.

Quelle: Stephan Scheuer/dpa

Das Bundeskabinett will heute den Weg für eine spürbare Erhöhung der Renten zum 1. Juli freimachen. Die Bezüge der Rentner sollen in Westdeutschland um 3,18 Prozent und im Osten um 3,91 Prozent steigen.



Das Rentenniveau steigt damit leicht auf 48,16 Prozent des durchschnittlichen Einkommens an. Vor allem die Lohnentwicklung ist für die nach einem bestimmten Automatismus berechnete Rentenerhöhung verantwortlich.