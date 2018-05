Zum 200. Geburtstag von Karl Marx hat die Stadt Trier eine Riesen-Statue des weltberühmten Denkers enthüllt. Sie zeigt ihn mit Rauschebart im Gehrock, mit einem Fuß nach vorne schreitend.



Der umstrittene Bronze-Marx ist ein Geschenk Chinas an die Marx-Geburtsstadt. Zur Enthüllung kamen rund 200 Ehrengäste. Zeitgleich gab es Proteste und Demonstrationen von Marx-Gegnern und Befürwortern. Marx war am 5. Mai 1818 in Trier geboren worden und verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens dort.