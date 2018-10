Gedenkfeier zum 30. Todestag von Franz Josef Strauß. Quelle: Tobias Hase/dpa

Am 30. Todestag von Franz Josef Strauß haben CSU-Chef Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Verdienste des früheren Partei- und Regierungschefs gewürdigt.



"Er ist der Vater des Erfolgs für die CSU, für Bayern, für Deutschland", sagte Seehofer bei Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren Strauß' in Rott am Inn. Seehofer bezeichnete Strauß zudem als einen Wegbereiter der deutschen Einheit. Söder nannte Strauß einen "Modernisierer", der Bayern vorangebracht habe.