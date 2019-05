Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Quelle: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes daran erinnert, dass das Wahlrecht in Deutschland keine Selbstverständlichkeit sei. Er forderte die Menschen in Berlin zur Teilnahme an der EU-Wahl auf.



"Das Grundgesetz ist ohne Zweifel die beste Verfassung der deutschen Geschichte", sagte Müller. "Wir haben allen Grund, darauf stolz zu sein." Seit 1992 sei auch der europäische Integrationsgedanke im Grundgesetz als Staatsziel verankert, so Müller.