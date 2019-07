Eine Installation mit beleuchteten Buchstaben: «Locarno». Archiv

Quelle: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Der Spielfilm "Das freiwillige Jahr" von Ulrich Köhler und Henner Winckler feiert beim 72. Internationalen Filmfestival von Locarno seine Weltpremiere. Das Vater-Tochter-Drama bewirbt sich neben 16 anderen Filmen um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, des Festivals vom 7. bis 17. August in der Schweiz.



Patrick Vollrath geht mit dem Action-Thriller "7500" in den Wettbewerb um den Publikumspreis. In der Nachwuchs-Sektion zeigen Elsa Kremser und Levin Peter die Dokumentation "Space Dogs".