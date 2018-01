US-Vizepräsident Mike Pence besuchte die Klagemauer in Jerusalem. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat zum Abschluss seines Israel-Besuchs die Klagemauer in Jerusalem besucht. Er verharrte kurz im Gebet an der heiligsten Stätte für Juden weltweit und steckte einen Zettel in eine Ritze zwischen den Steinquadern. Bei dem Brauch schreiben Besucher ihre Wünsche auf.



Pence wurde von dem Rabbiner der Klagemauer, Schmuel Rabinovich, begleitet. Bei dem Besuch war allerdings kein Vertreter der israelischen Regierung anwesend, die den Besuch als "privat" bezeichnete.