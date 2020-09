Botsuana will die Elefanten dort schießen, wo es zu Konflikten kommt - in der Hoffnung, dass die Tiere lernen, dass ihnen in der Nähe der Menschen Gefahr droht und dass sie diese Gebiete künftig meiden. Ob diese Rechnung aufgeht?



Am grundsätzlichen Problem jedenfalls ändert das nichts: Auch mit der Aufhebung des Jagdverbotes wird die Zahl der Elefanten in Botsuana weiter steigen, genau wie die der Menschen. Der Konflikt wird sich langfristig eher verschärfen.