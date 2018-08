US-Präsident Donald Trump äußert sich gegen Rechts. Archivbild Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Vor einer rechten Demonstration zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville hat US-Präsident Donald Trump "alle Formen von Rassismus" verurteilt. Die Ausschreitungen in Charlottesville hätten zu sinnlosem Tod und Spaltung geführt, schrieb er auf Twitter.



Bei der Demonstration "Vereint die Rechte" war es am 12. August 2017 zu Ausschreitungen gekommen. Ein Rechtsextremist steuerte ein Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten. Ein Mensch starb, zahlreiche wurden verletzt.