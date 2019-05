Schönes Wetter zu Ostern in Hamburg. Symbolbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Mit Sonne, blauem Himmel und Temperaturen bis zu 27 Grad am Niederrhein zeigt sich das Wetter auch am Ostermontag noch einmal von seiner sommerlichen Seite. Das sagt der Deutsche Wetterdienst voraus.



Der Frühsommer verabschiedet sich allerdings gegen Ende der Woche erst einmal und macht Regen und niedrigeren Temperaturen Platz. Gartenbesitzer können sich auf den dringend nötigen Regen freuen. Angesichts der derzeitigen Trockenheit herrscht in vielen Gebieten hohe Waldbrandgefahr.