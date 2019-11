Eisbärnachwuchs im Zoo Hannover

Quelle: --/dpa

Die Eisbären im Zoo Hannover haben erstmals Nachwuchs bekommen. Weibchen Milana brachte am Mittwoch ihr erstes und am frühen Donnerstagmorgen ihr zweites Jungtier zur Welt. Eines der beiden starb kurz nach der Geburt. "Von den Erfahrungen anderer Zoos wissen wir, dass die ersten zehn Tage besonders kritisch sind", sagte der Zoologische Leiter, Klaus Brunsing.



Auch in der Wildbahn sei die Jungtiersterblichkeit sehr hoch. Milana wird wie ihre Artgenossen am Nordpol die Wurfhöhle erst im Frühjahr verlassen.