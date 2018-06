Erneut wurden Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Quelle: Mohammad Jawad/dpa

Deutschland hat eine besonders große Gruppe von afghanischen Flüchtlingen in ihr Heimatland abgeschoben, darunter erstmals zwei Gefährder. Das sind Menschen, denen die Behörden Terrorakte zutrauen.



Mit dem achten Abschiebeflug seit Dezember 2016 kamen 27 Männer in Kabul an. Insgesamt hat Deutschland nun 155 Afghanen auf diesem Weg abgeschoben. Solche Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban drastisch verschärft.