Erster durch Mücken übertragener West-Nil-Fall. Archivbild.

Quelle: Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

Erstmals ist eine durch Mücken in Deutschland übertragene West-Nil-Infektion beim Menschen nachgewiesen geworden. Die Person habe eine Gehirnentzündung gehabt, sei aber wieder genesen, teilt das Robert Koch-Institut mit.



Es handelt sich um einen 70-Jährigen, der nicht ins Ausland gereist war und keine Vorerkrankungen hatte. In Deutschland war das Virus bis auf den Fall eines Tierarztes zuvor nur bei Reiserückkehrern nachgewiesen worden. Der Arzt steckte sich bei der Untersuchung eines Vogels an.