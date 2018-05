Die Royal Navy führt den Wachwechsel am Buckingham Palace aus. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Zum ersten Mal seit 357 Jahren hat die britische königliche Marine an einem Wachwechsel am Buckingham-Palast in London mitgewirkt. 86 Matrosen der Royal Navy hatten sich für den Einsatz vorbereitet, wie die Nachrichtenagentur PA Press berichtet.



Unter den Blicken tausender Touristen marschierten sie durch das berühmte Palasttor. Der Buckingham-Palast ist die offizielle Residenz von Königin Elizabeth II.. Die Zeremonie wird sonst von den Infanteriegarden ausgeführt.