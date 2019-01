Merkel un Tsipras. Archivbild

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fliegt am kommenden Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach Griechenland. In Athen kommt sie zunächst mit Ministerpräsident Alexis Tsipras zusammen, teilte eine Regierungssprecherin in Berlin mit.



Im Mittelpunkt des Gesprächs sollen die bilateralen Beziehungen sowie europapolitische und internationale Themen stehen. Auch ein Treffen mit Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis sei geplant, hieß es. Zuletzt war Merkel 2014 in Griechenland.