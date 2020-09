Eine indische Investorin beobachtet die Aktienkurse. Archivbild

Die indische Notenbank reagiert auf die Wachstumsschwäche und lockert ihre Geldpolitik weiter. Der Leitzins sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,15 Prozent, wie die Zentralbank in Mumbai mitteilte. Es ist bereits die fünfte Zinssenkung in diesem Jahr.



Es bestehe geldpolitischer Spielraum, um auf die aktuellen Wachstumssorgen durch eine Belebung der Binnennachfrage zu reagieren, erklärte die Zentralbank. Zugleich reduzierten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose in diesem Jahr von 6,9 auf 6,1 Prozent.