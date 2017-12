OSZE hieß das Ganze damals, ein Außenministertreffen, zu dem der damalige deutsche Gastgeber Frank-Walter Steinmeier mehr als 50 seiner Amtskollegen nach Hamburg gebeten hatte. Das war für die Hamburger Polizei quasi das Aufwärmtraining für G20. Doch das, was jetzt an Personal und Gerät in der Hansestadt aufgefahren wird, übertrifft wohl vieles, was in Deutschland, jedenfalls alles, was in Hamburg je an Sicherheit aufgeboten wurde.