Eine Straßenbahn in Berlin. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa

In vielen deutschen Regionen müssen Bus- und Bahnkunden im neuen Jahr für ihre Fahrkarten tiefer in die Tasche greifen. Mehrere große Verkehrsverbünde erhöhen zum Jahreswechsel die Preise. Betroffen sind etwa Kunden im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Berlin, in Hamburg sowie im Rhein-Main-Gebiet.



Die Preiserhöhungen reichen von durchschnittlich 1,3 Prozent bis 3,3 Prozent. Als Grund nannte Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, notwendige Investitionen.