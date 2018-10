CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erwartet nach der Regierungsbildung in Bayern eine Personaldiskussion in seiner Partei. Das passiere "ganz unweigerlich", sagte Dobrindt in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Es wäre geradezu "seltsam, wenn nach Wahlergebnissen, die nicht zufriedenstellend sind, nicht auch über Themen, über Inhalte, über Performance und über Personen geredet" werde. Nach Auffassung Dobrindts wird Seehofer "selbstverständlich" Innenminister in der GroKo bleiben können.