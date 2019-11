Der Reformationstag erinnert an die Veröffentlichung der 95 Thesen gegen Missstände in der mittelalterlichen Kirche durch Martin Luther (1483-1546) am 31. Oktober 1517. Luther soll sie der Überlieferung zufolge an die Tür der Wittenberger Schlosskirche angebracht haben. In Wittenberg gibt es am Reformationstag traditionell ein Fest mit Gottesdiensten, Konzerten und einem Marktspektakel. Nach Angaben der Stadt kamen in diesem Jahr rund 30.000 Besucher.