Ein Schild zeigt den Weg Richtung Innsbruck in Österreich.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Trotz heftiger Proteste und einer angedrohten Klage Bayerns will die Tiroler Landesregierung die Fahrverbote auf Landstraßen ausweiten. Auch der Transitverkehr in den Bezirken Kufstein und Reutte soll eingeschränkt werden, kündigte Landeshauptmann Platter an.



Viele Urlauber nutzen die Bundesstraße, um Maut oder Staus zu umgehen. Seit dem Morgen kontrollieren Beamte Autofahrer, die von der Autobahn abfahren wollen und lassen nur Anwohner oder Touristen mit einem Ziel in der Umgebung durch.