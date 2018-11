Bestimmte Sonnenschutzmittel schädigen Korallen. Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Der Pazifikstaat Palau will als erstes Land der Welt Sonnenschutz mit Substanzen verbieten, die für Korallen schädlich sind. Präsident Thomas Remengesau bestätigte ein Gesetz, das vom Parlament schon verabschiedet worden war. Es soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten.



Wer verbotene Sonnencreme verkauft, muss mit umgerechnet bis zu 875 Euro Strafe rechnen. In bestimmten Sonnencremes sind Chemikalien enthalten, die Korallen ausbleichen oder ganz absterben lassen.