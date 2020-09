Abwehrnetze gegen Wildschweine

Quelle: Ronald Bonß/zb/dpa

Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest errichtet Sachsen an der gesamten Grenze zu Polen eine Barriere für Wildschweine. Das Vorhaben soll so schnell wie möglich umgesetzt werden, teilte die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) mit. Der 128 Kilometer lange Grenzverlauf soll mit einem Elektrozaun und Abwehrnetzen gesichert werden.



Die Schweinepest rückt immer näher an Deutschland heran. In Polen wurde zwölf Kilometer von der Grenze entfernt ein neuer Fall der Tierseuche gemeldet.