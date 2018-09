In allen ostdeutschen Biografien finden sich eine Menge an Brucherfahrungen, aber auch an Marginalisierungs- und Entwertungserfahrungen. Jana Hensel, Autorin

Nach den tiefgreifenden Umwälzungen in den ostdeutschen Bundesländern wachsen in Ostdeutschland seit 2009 Unternehmen und Einkommen kontinuierlich. Zudem stellt der Bericht fest, dass sich die Lebensverhältnisse weiter angleichen, so zum Beispiel bei Umweltqualität, Lebenserwartung, Gesundheit, Infrastruktur und Wohnverhältnissen. Auch bei Einkommen und Rente geht es, wenn auch langsam, voran. Einigen ostdeutschen Regionen wie beispielsweise Jena oder Leipzig ist es bereits gelungen, westdeutsche Regionen in der Wirtschaftskraft zu überholen. Doch trotz dieser eindrucksvollen Erfolge, so heißt es, stelle der Stand der Deutschen Einheit nicht alle Bürger in gleicher Weise zufrieden. Vor allem in Ostdeutschland schmerzen bis heute die Wunden, die von SED-Diktatur, aber auch vom wirtschaftlichen und sozialen Umbruch in der ehemaligen DDR verursacht wurden.