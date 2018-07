Viele Lehrer werden zu den Sommerferien entlassen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Trotz des Lehrermangels halten manche Bundesländer daran fest, Lehrer in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. "Es zeichnet sich wieder deutlich ab", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft GEW, Marlis Tepe.



Eine dpa-Umfrage unter den Kultusministerien der Länder ergab, dass dies vor allem Vertretungslehrer im Angestelltenverhältnis betrifft. Laut einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit 2017 geht die Arbeitslosenzahl in der Regel nach den Sommerferien wieder zurück.